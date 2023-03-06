Во Владимирской области браконьеры ловили рыбу в заказнике пауком и косынкой. Участковые...

Во Владимирской области браконьеры ловили рыбу в заказнике "пауком" и "косынкой".Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Меленковскому району выявили два факта незаконного отлова рыбы в затоне реки Ока, который находится на территории Государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения в Меленковском районе.45-летний житель Гусь-Хрустального района и 57-летний жителя города Муром лвили рыбу запрещенными снастями, полицейские изъяли у них запрещенные орудия ловли – рыболовные снасти «Паук» и «Косынка», сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время дознавателями ОМВД России по Меленковскому району в отношении граждан возбуждены уголовные дела.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.