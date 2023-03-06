В Гусь-Хрустальном простились одним из мобилизованных, а в Покрове в последний путь проводили 31-летнего добровольца.

Во Владимирской области похоронили двух военных, погибших на Украине. В Гусь-Хрустальном простились одним из мобилизованных, а в Покрове в последний путь проводили 31-летнего добровольца.Как сообщает петушинская районная газета , Иван Якиманский учился в киржачской «Школе армии» имени Валерия Карамина, а потом проходил срочку в ВДВ. На передовую ушёл добровольцем, где командовал БМД. Младший сержант погиб 21 февраля на территории ЛНР. У него остались жена и сын.В понедельник, 6 марта, в Гусь-Хрустальном простились ещё с одним мобилизованным. Известно, что Денис Ш. погиб 18 февраля. Подробности не уточняются.