Во Владимирской области недельный показатель заболеваемости ОРВИ резко возрос по сравнению с прошлой неделей. В результате скачка цифра выросла до 43,3%. Одна из главных причин роста, как

Во Владимирской области недельный показатель заболеваемости ОРВИ резко возрос по сравнению с прошлой неделей. В результате скачка цифра выросла до 43,3%. Одна из главных причин роста, как сообщают в Роспотребнадзоре,- отсроченная обращаемость граждан в медицинские учреждения в праздничные дни. Повышение средне-областного показателя заболеваемости наблюдается в пяти районах: Юрьев-Польском, Собинском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Владимире. Среди респираторных