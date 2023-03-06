Вопрос запуска общественного транспорта из Мурома в Новые Котлицы долгое время властями попросту не рассматривался.

Прокуратура заставила чиновников организовать новый автобусный маршрут до села Новые Котлицы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Вопрос запуска общественного транспорта из Мурома в Новые Котлицы долгое время властями попросту не рассматривался. По результатам проверки прокуроры потребовали обязать владимирский минтранс заняться обеспечением транспортной доступности села. Суд удовлетворил требования. Исполнение решения находится на контроле надзорного органа.