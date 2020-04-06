Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона положили в больницу. Около 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус COVID-19, сообщает Сообщается, что с течением времени Джонсону не ..

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона положили в больницу. Около 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус COVID-19, сообщаетСообщается, что с течением времени Джонсону не становилось лучше. Кроме того, у него начался сильный кашель и повысилась температура. Некоторые из местных СМИ сообщают, что политика подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.5 Апр 2020 в 7:59 PDT