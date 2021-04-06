На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 6 апреля лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире6 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Ковровском районе5 - в Муромском районе5 - в Александровском районе5 - в Суздальском районе5 - в Киржачском районе5 - в Кольчугинском районе5 - в Петушинском районе3 - в Меленковском районе2 - в Камешковском районе2 - в Собинском районе1 - в Судогодском районе1 - в Селивановском районе1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 394 случая заболевания (6952 сл. в г. Владимире, 3746 сл. в Гусь-Хрустальном, 3366 сл. о. Муром, 2171 сл. в Ковровском, 1887 сл. в Александровском, 1751 сл. в Петушинском, 1315 сл. в Юрьев-Польском, 1227 сл. в Вязниковском, 1283 сл. в Кольчугинском, 1136 сл. в Суздальском, 984 сл. в Собинском, 857 сл. в Киржачском, 835 сл. в Меленковском, 707 сл. в Гороховецком, 673 сл. в Камешковском, 659 сл. в Селивановском, 463 сл. в Судогодском, 382 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.