Действия квалифицированы как превышение должностных полномочий.

Владимирский гарнизонный военный суд признал старшего лейтенанта в/ч №49719-3 Данилу Никишенко виновным в превышении должностных полномочий. Он осуждён на три года условно и получил год испытательного срока.По версии следствия, 25 сентября 2020 года офицер оказался недоволен дежурным по столовой и применил к нему физическое насилие. Как уточнили в военном следственном отделе СК, он причинил потерпевшему физическую боль и нравственные страдания.В результате старлей получил условный срок и на год лишён права занимать должности в вооружённых силах страны, связанные с организационно-распорядительными функциями.