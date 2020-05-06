Актриса Любовь Толкалина опубликовала странное заявление. Судя по всему, со знаменитостью случилось неладное.

Актриса Любовь Толкалина опубликовала странное заявление. Судя по всему, со знаменитостью случилось неладное.Пандемия смертельного коронавируса застала врасплох всех без исключения. Многие люди потеряли работу, весомая часть населения столкнулась с психическим истощением и депрессией из-за того, что слишком много времени пришлось провести в четырех стенах.При этом бытовые проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в повседневной жизни, никуда не делись. Российская актриса Любовь Толкалина обнародовала в своем "Инстаграм" заявление странного характера, из-за чего коллеги по цеху и поклонники стали всерьез переживать за знаменитость.Толкалина довольно жестко раскритиковала себя за излишнюю доверчивость и назвала лохом. Из слов артистки можно сделать вывод, что ей манипулировали и обманули. Некоторые пользователи Сети предположили, что звезда сообщила о своих страданиях из-за неурядиц в личной жизни, передает .4 Май 2020 в 6:45 PDTОднако позже ситуацию прояснила тележурналистка Екатерина Стриженова. Ведущая программ "Доброе утро" и "Время покажет" на Первом канале выразила мнение, что Толкалину обманули представители организации, с которой актрисе пришлось иметь дело.В комментариях к резонансному посту Стриженова написала, что у нее есть печальный опыт в данном вопросе, поэтому теперь ведущая работает только с проверенными фондами. Кроме того, сотрудница Первого канала поинтересовалась, каким образом она могла бы помочь Толкалиной.