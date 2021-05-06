Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посеять хаос в ЦАР по аналогии с ситуацией в Чаде, где после убийства президента Идриса Деби разгорается серьезный гуманитарный и социальный кризис.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посеять хаос в ЦАР по аналогии с ситуацией в Чаде, где после убийства президента Идриса Деби разгорается серьезный гуманитарный и социальный кризис.19 апреля в Чаде был убит вновь избранный президент страны Идрис Деби. Политик отправился на передовую вооруженного конфликта с боевиками, где был смертельно ранен.Согласно данным из различных источников, так Франция избавилась от своего бывшего союзника руками прокси — радикалов из группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT).Руководство страной было передано сыну Деби — Махамату. Он объявил о роспуске правительства и создании в стране переходного военного совета, который будет управлять Чадом на протяжении 18 месяцев.Хаос в Чаде выгоден ФранцииПосле этого в стране начались демонстрации, а представители оппозиционных Деби партий заявили о государственном перевороте. Люди вышли на улицы, требуя от Франции и ее сил покинуть страну. Также они просили помощи у России, видя как российские инструкторы принесли мир и стабильность в соседний ЦАР.На тот факт, что Франция причастна к убийству чадского лидера, правившего страной в последние 30 лет, указывает отсутствие поддержки правительственных сил с воздуха французской авиацией во время наступления радикалов на Нджамену. Ранее Париж отправлял истребители для прикрытия чадской армии в боях с боевиками, однако 19 апреля этого сделано не было.При этом, если вспомнить работу Франции в своих бывших колониях, она неоднократно устраивала государственные перевороты в странах, из которых Париж выкачивал природные ресурсы. В неспокойной обстановке гораздо проще это делать, тем более, когда в Чаде есть французская военная база.По данным некоторых СМИ, Деби в последние годы жизни начал предпринимать действия, не соответствующие интересам Франции, — Чад начал сближаться с Россией.Укрепление партнерства ЦАР и РоссииУкрепляющееся партнерство стран Африки с Москвой уже долгое время беспокоит западные государства. Основной «головной болью» Запада сталаЦентральноафриканская Республика, где после 60 лет хаоса и разрухи наконец наступил мир, не выгодный для Франции и США.Франция полностью утратила возможность продолжать теневое управление ЦАР, которая с приходом к власти Фостен-Арканжа Туадера наладила сотрудничество с Россией.РФ в 2018 году с разрешения Совбеза ООН и по договоренности между Москвой и Банги отправила в эту страну гражданских инструкторов, которые занимаются обучением правительственных сил. За чуть более чем два года местная армия благодаря работе россиян превратилась в мощную силу, способную дать отпор радикалам, пытавшимся свергнуть правительство.Информационная кампанияПодобный расклад сил не устраивает французского президента Макрона, который решил организовать масштабную информационную кампанию против российского присутствия в ЦАР.Сначала так называемые эксперты ООН по правам человека сфабриковали отчет о якобы имевших место преступлениях россиян против населения ЦАР. В качестве доказательств были приведены публикации в заблокированных за фейки на территории ЦАР изданиях, а также «свидетельства очевидцев», пожелавших остаться анонимными.При этом степень принадлежности этих самых «свидетелей» к радикальным формированиям не указывается. Не исключено, что «расследователи» могли взять интервью у боевиков, а выдать их за мирных жителей, проверить это невозможно. Также нередки случаи, когда интересанты просто платили людям некую сумму за «правильный» комментарий.После отчета «группы экспертов» ООН французская телерадиокомпания RFI выпустила свой материал о «преступлениях» российских инструкторов в ЦАР. Для придания статье сенсационного характера, специалистов из РФ причислили к «ЧВК Вагнера». Так делают все западные СМИ, обнаруживающие любых россиян за пределами своей страны.Вбросы были в скором времени опровергнуты представителями центральноафриканских властей. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем заявил, что подобной информационной кампанией Франция стремится помешать восстановлению полной стабильности и мира в республике.Представитель российских инструкторов в ЦАР Александр Иванов назвал материал RFI клеветой и заявил о масштабной пропагандистской кампании, которую ведут западные страны против России в Центральноафриканской Республике.Он пригрозил французскому СМИ и русскоязычным изданиям, распространяющим вброс Парижа, судебными исками за тиражирование недостоверной и клеветнической информации. По некоторым данным, правительство ЦАР также обратится в судебные инстанции Франции, России и ЦАР, чтобы призвать к ответу журналистов за фейки.В Чаде получилось, в ЦАР не удастсяТаким образом, можно увидеть, как Франция и ее президент пытаются посеять хаос в своих бывших колониях. В случае с Чадом Париж смог дестабилизировать обстановку в довольно сильном государстве. В Центральноафриканской Республике сделать это мешает Россия, против которой Макрон решил начать активную информационную кампанию.Однако российские инструкторы, несмотря на развернутые против них кампании, продолжат обучать и консультировать местную армию, которая борется с радикалами. По словам Александра Иванова, россияне не оставят население ЦАР один на один с радикалами, как это ранее множество раз делала Франция.«Инструкторы продолжат обучать FACA, жандармерию и полицию. СОМБ останется в стране пока народ ЦАР будет нуждаться в помощи», — подчеркнул представитель россиян в ЦАР