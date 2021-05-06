Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу действий американский социальных сетей во время прошедших выборов главы государства.

Бывший президент США Дональд Трамп высказался по поводу действий американский социальных сетей во время прошедших выборов главы государства.Согласно оценке многих экспертов, американские социальные сети приняли активное участие в предвыборной кампании в США. В результате скоординированных действий Фейсбука, Твиттера и других площадок произошел так называемый деплатформинг Дональда Трампа.Иными словами, он попросту лишился любой возможности через интернет общаться со своими сторонниками. При этом в официальных СМИ выступления тогда еще действующего главы государства также подвергались цензуре. По мнению некоторых специалистов, это стало одним из факторов, согласно которым Дональд Трамп не смог получить решающего перевеса в голосах во время выборов президента США.То, что сделали Фейсбук, Твиттер и Гугл, по мнению Дональда Трампа, "абсолютный позор" для страны, заявил Дональд Трамп. Эти компании, по его мнению, должны заплатить политическую цену за то, что они сделали."Им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс", – уверен Дональд Трамп.Ранее социальные сети в США в очередной раз признали оправданными и законными действиями блокировку Дональда Трампа. Для общения со своими сторонниками он был вынужден запустить отдельный портал.