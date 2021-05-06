При проектировании сооружения учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).

В Александрове Владимирской области началась подготовка к строительству лыжероллерной трассы. Объект расположится на 10 гектарах земли на улице Сноповская.Протяжённость трассы составит 2 километра, а ширина – 4. Она будет оборудована срезками на отсечке 1 километр, 1,3 километра и полтора. Штрафной круг составит 80 метров.Вокруг объекта построят биатлонный стадион с навесом и трибунами, тир для стрельбы из пневматики с дистанции 10 метров, а также 24 мишенных установки. При проектировании учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).Состав комплекса дополнят девять модульных блоков, где расположатся раздевалки, душевые, инвентарь, судейская, кафе, место для подготовки лыж и парковка.«По результатам торгов подрядчиком стало ООО «Мастер». Стоимость спортивного сооружения составит 88 миллионов рублей. Компания имеет опыт работы в строительстве подобных объектов. Аналогичный они возводили в городе Кольчугино», - уточнила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.Сейчас на месте стройки устанавливается ограждение, создаётся временный подъезд, устанавливаются объекты строительной площадки.Из-за возведения спортсооружения вырубят около 100 деревьев. Однако по словам местных чиновников, большая часть насаждений является аварийными.Также местные власти заверили, что подрядчик не затронет территорию кладбища, расположенного неподалёку.С ближайшими домами объект разделяет 15 метров, что соответствует нормам.Сдать в эксптутацию новую лыжероллерную трассу в Александрове планируют в первом квартале 2022 года.