При проектировании сооружения учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).
В Александрове Владимирской области началась подготовка к строительству лыжероллерной трассы. Объект расположится на 10 гектарах земли на улице Сноповская.
Протяжённость трассы составит 2 километра, а ширина – 4. Она будет оборудована срезками на отсечке 1 километр, 1,3 километра и полтора. Штрафной круг составит 80 метров.
Вокруг объекта построят биатлонный стадион с навесом и трибунами, тир для стрельбы из пневматики с дистанции 10 метров, а также 24 мишенных установки. При проектировании учтены требования Международной федерации биатлона (IBU) и лыжной международной федерации (FIS).
Состав комплекса дополнят девять модульных блоков, где расположатся раздевалки, душевые, инвентарь, судейская, кафе, место для подготовки лыж и парковка.
«По результатам торгов подрядчиком стало ООО «Мастер». Стоимость спортивного сооружения составит 88 миллионов рублей. Компания имеет опыт работы в строительстве подобных объектов. Аналогичный они возводили в городе Кольчугино», - уточнила глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.
Сейчас на месте стройки устанавливается ограждение, создаётся временный подъезд, устанавливаются объекты строительной площадки.
Из-за возведения спортсооружения вырубят около 100 деревьев. Однако по словам местных чиновников, большая часть насаждений является аварийными.
Также местные власти заверили, что подрядчик не затронет территорию кладбища, расположенного неподалёку.
С ближайшими домами объект разделяет 15 метров, что соответствует нормам.
Сдать в эксптутацию новую лыжероллерную трассу в Александрове планируют в первом квартале 2022 года.