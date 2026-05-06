Идет мужик ночью по кладбищу. Видит, могильщик чего-то там копает. Ну, думает, сейчас я его припугну слегка... Начинает тихо завывать. Могильщик - ноль внимания. Мужик не сдается, начинает бросать в могильщика камушками. Могильщику по- фиг, копает себе... Мужик думает, ладно...сейчас я тебя до мокрых трусов напугаю...обмазывается грязью, выскакивает перед могильщиком и начинает рожи строить.... Могильщик как ни в чем не бывало продолжает копать.... Ну, думает мужик, тормознутый он какой-то...пойду домой. Идет себе, доходит до ворот кладбища, вдруг сзади его кто-то как шандарахнет по голове лопатой. Мужик чуть сознание не потерял...оборачивается, могильщик стоит хмурый и грозит ему пальцем...
- Баловать- то ты балуй, но за ограду ни-ни...
еще анекдот!