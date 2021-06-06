Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что в жизни, как и в работе, придерживается трех главных правил: стремиться превзойти ожидаемый результат, не жадничать и бороться со страхом.

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что в жизни, как и в работе, придерживается трех главных правил: стремиться превзойти ожидаемый результат, не жадничать и бороться со страхом.Обэтом глава Росатома рассказал в ходе беседы с участниками Всероссийскогоконкурса «Большая перемена», который проходит на платформе «Россия — странавозможностей». Встреча состоялась в рамках Петербургского международногоэкономического форума. По словам Лихачева, он всегда недоволен собой, так какстарается анализировать собственную работу. Из-за этого ему всегда кажется, чтоможно было бы сделать что-то ещё, чего он не успел. Это, в свою очередь, подталкиваетего вперёд.Крометого, глава Росатома призвал собеседников не жадничать и всегда делиться тем,что у них есть. Такая способность, по его словам, свидетельствует о том, чточеловек владеет вещью, а не наоборот.ТакжеАлексей Лихачев призвал людей не бояться, так как, по его мнению, страхявляется главным сдерживающим фактором в жизни человека. Поэтому, как подчеркнулглава Росатома, нужно научиться переступать через него.Руководительгоскорпорации рассказал, что жизненные обстоятельства постоянно подталкивалиего к изучению нового. По его словам, он всегда стремился к новым знаниям и небоялся предлагать новые решения, которые «невозможно найти в книжках».