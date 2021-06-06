Сегодня все большее внимание уделяется экологическим проблемам и их решению. На фоне этого россиянам необходимо отказаться от использования одноразовых медицинских масок и бумажных визитных карточек, а также чеков, бутылок и многого другого.

Сегодня все большее внимание уделяется экологическим проблемам и их решению. На фоне этого россиянам необходимо отказаться от использования одноразовых медицинских масок и бумажных визитных карточек, а также чеков, бутылок и многого другого.С таким предложением выступила глава РосмолодежиКсения Разуваева в ходе сессии «Зеленая суббота. День экологии» наМеждународном молодёжном экономическом форуме, который проходит в рамкахПетербургского международного экономического форума.Он отметила, что впоследнее время все больше молодых людей проявляет заинтересованность темойсохранения окружающей среды. По её словам, молодое поколение буквально задаетэкологическую повестку, так как относится и к себе, и к окружающемумиру более осознанно. Разуваева подчеркнула, что нынешнюю молодежь волнует настоящее и будущее планеты. Участниками акций экологического характера, по последним данным ВЦИОМ, стали 65%россиян, около половины жителей РФ убеждены, что забота о сохранении природыдолжна быть одной из главных задач правительства.РуководительРосмолодежи рассказала, что на сегодняшний день ведомство располагает рядоминструментов для полного взаимодействия с молодым поколением россиян в рамках этойповестки. Так, в 2020 году, по её словам, было поддержано 35 проектов,связанных с экологией. Помимо этого, Разуваева призвала обратить внимание нанеобходимость ответственного потребления. В частности она предложила отказатьсяот использования одноразовых медицинских масок, а бумажные визитки заменить QR-кодами. Кроме того, следует отказаться от чеков,пластиковых пакетов и бутылок и многого другого.