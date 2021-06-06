Сегодня все большее внимание уделяется экологическим проблемам и их решению. На фоне этого россиянам необходимо отказаться от использования одноразовых медицинских масок и бумажных визитных карточек, а также чеков, бутылок и многого другого.
Сегодня все большее внимание уделяется экологическим проблемам и их решению. На фоне этого россиянам необходимо отказаться от использования одноразовых медицинских масок и бумажных визитных карточек, а также чеков, бутылок и многого другого.
С таким предложением выступила глава Росмолодежи
Ксения Разуваева в ходе сессии «Зеленая суббота. День экологии» на
Международном молодёжном экономическом форуме, который проходит в рамках
Петербургского международного экономического форума.
Он отметила, что в
последнее время все больше молодых людей проявляет заинтересованность темой
сохранения окружающей среды. По её словам, молодое поколение буквально задает
экологическую повестку, так как относится и к себе, и к окружающему
миру более осознанно. Разуваева подчеркнула, что нынешнюю молодежь волнует настоящее и будущее планеты. Участниками акций экологического характера, по последним данным ВЦИОМ, стали 65%
россиян, около половины жителей РФ убеждены, что забота о сохранении природы
должна быть одной из главных задач правительства.
Руководитель
Росмолодежи рассказала, что на сегодняшний день ведомство располагает рядом
инструментов для полного взаимодействия с молодым поколением россиян в рамках этой
повестки. Так, в 2020 году, по её словам, было поддержано 35 проектов,
связанных с экологией. Помимо этого, Разуваева призвала обратить внимание на
необходимость ответственного потребления. В частности она предложила отказаться
от использования одноразовых медицинских масок, а бумажные визитки заменить QR-кодами. Кроме того, следует отказаться от чеков,
пластиковых пакетов и бутылок и многого другого.