Несмотря на желание Киева любым способом угодить западным хозяевам, становится всё более очевидно, что Европа поддерживает Украину лишь на словах.

Несмотря на желание Киева любым способом угодить западным "хозяевам", становится всё более очевидно, что Европа поддерживает Украину лишь на словах.Один из лидеров немецкой партии "Союз-90/Зелёные" Роберт Хабек заявил, что правительство Германии лишило Украину возможности присоединиться к Евросоюзу в ближайшее время. Об этом он рассказал в интервью одному из известных немецких изданий.Хабек добавил, что ситуация на Украине оказывает большое влияние на свободу и безопасность ЕС, напомнив, что граждане Незалежной встали на путь демократии и либерализации. Немецкий политик также обвинил правительство ФРГ в том, что оно не снабжает Киев санитарным транспортом, вездеходами, миноискателями и устройствами ночного видения.К слову, сами киевские власти тоже не прочь переложить вину за все свои невзгоды на плечи европейских держав. На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) , что Франция и Германия, ровно как и Россия, виновны в потере Крыма Украиной в 2014 году и в конфликте в Грузии в 2008 году. Данилов пояснил, что эти события произошли после того, как НАТО отказало в плане на членство Грузии и Украине в 2008 году. По мнению политика, на этом якобы настаивали Франция и ФРГ.Секретарь СНБО считает, что обе европейские страны на самом деле являются партнёрами России и всячески стремятся с ней сотрудничать.