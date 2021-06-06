Ветерану Великой Отечественной войны, муромлянке Ольге Суворовой 6 исполнилось 104 года. Ольга Федоровна родилась в Нижегородской области. Окончив среднюю школу, переехала Муром. Она ..

Ветерану Великой Отечественной войны, муромлянке Ольге Суворовой 6 исполнилось 104 года.Ольга Федоровна родилась в Нижегородской области. Окончив среднюю школу, переехала Муром. Она начинала работать на Ликероводочном заводе, окончила курсы воспитателей детского сада и продолжила трудиться в образовательном учреждении. Позднее стала контролёром горэлектросети.В апреле 1942 года Ольга Федоровну призвали в ряды Красной армии. Она служила в 236-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. По началу подразделение занималось охраной стратегически важных объектов. В январе 1944 дивизион отправили на фронт. В результате он дошёл до Польши.После окончания войны Ольга Суворова вернулась в Горэлектросеть. В 1957 году была избрана председателем профсоюзного комитета городского коммунального хозяйства. После этого возглавляла профсоюзный комитет городского автотранспортного пассажирского предприятия. В 1974 году пришла работать в Муромский историко-художественный музей, которому отдала 22 года жизни. Общий трудовой стаж Ольги Фёдоровны составил 67 лет. Она награждена медалью «За доблестный труд».