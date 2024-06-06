На Петербургском экономическом форуме губернатор Владимирской области подписал соглашение по...

На Петербургском экономическом форуме губернатор Владимирской области подписал соглашение по развитию теплоснабженияДелегация Владимирской области под руководством губернатора Александра Авдеева продолжает активную работу на Петербургском международном экономическом форуме.Александр Авдеев уже принял участие в ряде рабочих встреч глав регионов под председательством Максима Орешкина, заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации. Акцент, отмечает губернатор, сделан на развитии промышленности и внутреннего туризма. Особое внимание - Суздалю, городу-музею, который в 2024 году отмечает своё тысячелетие.На своём стенде Владимирская область представила и пилотный образец кемпбота муромской разработки - регион развивает водный и автотуризм.Что касается соглашений: первое - с промышленным кластером по производству композитов. По словам губернатора Александра Авдеева, сотрудничество с ним позволит расширить внутреннюю кооперацию, привлечь дополнительные меры господдержки.Еще одно соглашение - по развитию теплоснабжения. Область продолжит модернизировать инфраструктуру с помощью средств Фонда развития территорий.