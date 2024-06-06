Двое пьяных жителей Собинки избили 44-летнего мужчину перед его женой и ребенком без повода. Потерпевший сидел на лавочке в сквере и разговаривал по телефону, один из парней подошел и начал

Двое пьяных жителей Собинки избили 44-летнего мужчину перед его женой и ребенком без повода. Потерпевший сидел на лавочке в сквере и разговаривал по телефону, один из парней подошел и начал спрашивать, кому он звонит. Мужчина не понял, что от него хотят, а парень, будучи очень нетрезвым, и сам ничего объяснить не мог. Второй молодой человек