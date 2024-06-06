Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям. Такая вероятность появилась после того, как ей диагностировали рак.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может никогда не вернуться к своим прежним королевским обязанностям. Такая вероятность появилась после того, как ей диагностировали рак.В марте 2023 года Кейт Миддлтон сообщила, что проходит ранние стадии профилактической химиотерапии. Диагноз был поставлен после тестов, проведенных после операции в брюшной полости.Королевский эксперт Ричард Фицуильямс отметил, что принцесса будет следовать рекомендациям врачей при планировании своей деятельности. По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон переоценила свои силы и возможности организма. После химиотерапии ей, скорее всего, придется сократить объем выполняемой работы по сравнению с тем, что было раньше.Несмотря на болезнь, Кейт Миддлтон продолжает выполнять свои королевские обязанности и даже была удостоена Ордена Кавалеров Почета в апреле 2023 года. Король Великобритании наградил принцессу Уэльскую в благодарность за многолетнюю государственную службу.Диагноз, поставленный Кейт Миддлтон, может повлиять на ее способность выполнять королевские обязанности в полном объеме. Однако принцесса Уэльская будет руководствоваться советами врачей и принимать решения в соответствии с состоянием своего здоровья. Королевская семья и общественность выразили ей свою поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.