Смотрите Вести в 14:30: в Пушкинский день России во Владимире торжественно открыли памятник...
Смотрите "Вести" в 14:30: в Пушкинский день России во Владимире торжественно открыли памятник великому поэту
Дети Белгорода
- Этих каникул они очень ждали. Владимирская область приняла 500 школьников из Белгорода на летний отдых.
Великий поэт в бронзе
- В Пушкинский день России во Владимире торжественно открыли памятник великому поэту. Каким его увидел скульптор Игорь Черноглазов?
Будущее экологии
- Юные натуралисты, которые хотят спасать планету и ее обитателей. Патриарший сад Владимира принял детский экологический фестиваль.