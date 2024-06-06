Смотрите Вести в 14:30: в Пушкинский день России во Владимире торжественно открыли памятник...

Смотрите "Вести" в 14:30: в Пушкинский день России во Владимире торжественно открыли памятник великому поэтуДети Белгорода- Этих каникул они очень ждали. Владимирская область приняла 500 школьников из Белгорода на летний отдых.Великий поэт в бронзе- В Пушкинский день России во Владимире торжественно открыли памятник великому поэту. Каким его увидел скульптор Игорь Черноглазов?Будущее экологии- Юные натуралисты, которые хотят спасать планету и ее обитателей. Патриарший сад Владимира принял детский экологический фестиваль.