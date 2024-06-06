Трагедия произошла сегодня в Кольчугино в доме №3 на улице Школьной. Детская шалость привела к гибели отца. Сообщение о возгорании поступило пожарным в час дня. Спасатели прибыли на место и

Трагедия произошла сегодня в Кольчугино в доме №3 на улице Школьной. Детская шалость привела к гибели отца. Сообщение о возгорании поступило пожарным в час дня. Спасатели прибыли на место и обнаружили мужчину у входа в квартиру. Его госпитализировали, но спасти не удалось – отец многодетного семейства погиб. Как рассказали в МЧС, всего в семье 7