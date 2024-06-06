В коллекции музея-заповедника Александровская слобода хранятся книги Пушкина, изданные в 19...

В коллекции музея-заповедника "Александровская слобода" хранятся книги Пушкина, изданные в 19 векеСотрудники "Александровской слободы" к юбилею Пушкина перечитали "Евгения Онегина". Фондовый экземпляр 1899 года - от корки до корки. В коллекции музея хранятся четыре книги Пушкина, изданные в конце 19 - начале 20 веков. Одна из них - "Отрывки романа "Евгений Онегин".По какой-то причине строгая редакция "Народных чтений" решила, что выпускать книгу целиком не имеет смысла, - читатели не смогут уловить все тонкости сюжета. Поэтому отобрали только те фрагменты, которые должны быть доступны для понимания большинства. Да и "Отрывки..." стоили намного дешевле полного издания - всего 5 копеек. Их и прочли сотрудники музея.Ирина Короткова, хранитель коллекций музея-заповедника Александровская слобода:- Крещенские гадания. Татьяна, русскою душою, сама не зная, почему, с её холодною красою, любила русскую зиму. На солнце иней в день морозный, и сани, и зарёю поздной сиянье розовых снегов, и мглу крещенских вечеров...