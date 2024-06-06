Подрядчик, на плечах которого лежал ремонт крыш нескольких многоквартирных домов в Коврове, дисквалифицирован. Дело в том, что он не выполнил работы в срок, рассказали в пресс-службе

Подрядчик, на плечах которого лежал ремонт крыш нескольких многоквартирных домов в Коврове, дисквалифицирован. Дело в том, что он не выполнил работы в срок, рассказали в пресс-службе прокуратуры. В сентябре 2023 года между НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и ООО «Техноком» было заключено 3 контракта на проведение капремонта крыш домов на улицах Сосновая,