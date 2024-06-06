Около 500 детей из Белгородской области отдохнут в летних лагерях 33-его региона. Половина ребят уже приехали, многие из Ивнянского района, который очень подвергается обстрелам. Об этом

Около 500 детей из Белгородской области отдохнут в летних лагерях 33-его региона. Половина ребят уже приехали, многие из Ивнянского района, который очень подвергается обстрелам. Об этом сообщил губернатор области в соцсетях. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Для каждого ребенка поездка в лагерь, а особенно впервые – целое событие. Знаю, что вожатые и педагоги постарались: разработали