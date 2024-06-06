В юридическом институте ВлГУ открыли информационный стенд, посвященный Александру Павлову В...

В юридическом институте ВлГУ открыли информационный стенд, посвященный Александру ПавловуВ юридическом институте ВлГУ открыли информационный стенд, посвященный правнуку Пушкина - юристу Александру Павлову, который жил и работал во Владимире. Инициатором небольшой экспозиции стал заместитель гендиректора музея-заповедника Александр Капусткин.Александр Капусткин - заместитель генерального директора Владимиро- Суздальского музея- заповедника:- Местечко Каррос на юге Франции. Это был дом, где в эмиграции все Пушкины собирались каждое лето. Вот он говорил, что этим имением владел Александр Павлов. Далее было написано - правнук Пушкина, который был женат на дочери владимирского губернатора.Александр Павлов был членом владимирской уездной землеустроительной комиссии, дослужился до чина титулярного советника. Вел активную общественную жизнь и состоял в гимнастическом обществе "Сокол".В годы Первой мировой служил по линии российского Красного креста, был также заведующим хозяйственной частью во владимирском лазарете. Лазарет тогда возглавлял врач Владимир Лызлов - прапрадед первого заместителя губернатора области Дмитрия Лызлова. Он также присутствовал на церемонии открытия стенда.