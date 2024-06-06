Сумма контрактов составила 2 млн рублей

Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила о судебном разбирательстве, связанном с закупкой спортивного инвентаря для занятий по художественной гимнастике.По результатам проверки было установлено, что спортивная школа заключила несколько контрактов с одним поставщиком без проведения конкурентных торгов. Эти контракты, заключенные в один день, фактически представляли собой единую сделку, разбитую на части, чтобы избежать конкуренции. Это позволило поставщику установить максимальные цены без участия в конкурентной борьбе или предложении снижения цен.В результате прокуратура подала иск в Арбитражный суд о признании контрактов недействительными и возврате денежных средств, полученных поставщиком за поставленный спортивный инвентарь.