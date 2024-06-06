Об этом рассказали представители регионального Правительства.

Власти Владимирской области намерены развивать сотрудничество с Казахстаном. Об этом рассказали представители регионального Правительства.Вопрос обсуждался на экономическом форуме, который прошёл в Петербурге, совместно с послом Республики Дауреном Абаевым. Сейчас из 3,5 тысяч предприятий, что расположены на территории региона, в Казахстан экспортируется продукция из 350 предприятий.«Считаем целесообразным обменяться перечнями продукции, востребованной для Казахстана и нашей области. Будем актуализировать эти перечни на регулярной основе для детальной проработки дальнейшего сотрудничества», – Сказал Александр Авдеев.По словам Абаева, казахстанским компаниям интересен ряд направлений, в том числе и, например, стекольная промышленность, и многие готовы к сотрудничеству. Также регион интересен как туристический центр.