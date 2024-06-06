Во Владимире ребенок выпал из окна шестого этажа Как сообщили в Минздраве Владимирской области,...

Во Владимире ребенок выпал из окна шестого этажаКак сообщили в Минздраве Владимирской области, это уже пятый случай выпадения несовершеннолетнего из окна.За последние две недели во Владимирской области пятеро детей выпали из окон квартир. Из них два случая произошли во Владимире. В большинстве случаев это дети до 3 лет. Самому маленькому ребенку - полтора годика.Последний случай произошел во Владимире. Малыш упал с высоты 6 этажа. Ребенок выжил, но пострадал.Анализ ситуаций показывает, что большинство случаев выпадения детей из окон происходит по недосмотру. На улице становится тепло, взрослые открывают в квартирах окна и забывают, что это источник опасности.Соблюдение простых правил предотвратит несчастные случаи:Не оставляйте ребёнка без присмотра в комнате c открытым окном.Не ставьте стулья, табуреты, другую мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.Установите на окна средства защиты (ручки-замки с ключом), которые не позволят ребёнку открыть окно.Москитная сетка средством защиты не является (дети опираются на неё и выпадают вместе с ней наружу).Жалюзи или рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений