Перед судом предстанет 30-летний мужчина из Мурома. Гражданина обвиняют в краже с банковского счёта сожительницы.

Перед судом предстанет 30-летний мужчина из Мурома. Гражданина обвиняют в краже с банковского счёта сожительницы. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители выяснили, что фигурант познакомился с женщиной из Селивановского района и дал ей свой телефон, на который дама установила банковское приложение. В марте текущего года пара рассталась, и житель Мурома ушёл, забрав мобильник. В тот же день он воспользовался приложением и перечислил со счёта экс-подруги более 630 тыс. рублей.В настоящее время уголовное дело передано в суд.