Правоохранители задержали 44-летнего жителя Владимира и нашли в его машине 25 чистых бланков медицинских книжек, а голограммы и оттиски печатей.

Правоохранители задержали 44-летнего жителя Владимира и нашли в его машине 25 чистых бланков медицинских книжек, а голограммы и оттиски печатей. Об этом рассказала УМВД России по региону.Стражи порядка выяснили, что владимирец работал в организации по подбору персонала. В мае 2024 года он передал в одну из фирм медкнижки для трудоустройства 43 граждан. Однако сотрудники службы безопасности предприятия заподозрили, что документы поддельные, и вызвали полицию. Экспертиза подтвердила, что медкнижки были заполнены в нарушение правил.«Подозреваемый в совершении преступления был оперативно задержан и признался в том, что претенденты на должность положенную медицинскую комиссию не проходили. Для «ускорения процесса» трудоустройства медкнижки оформлял он сам», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело.