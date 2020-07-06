Правительство индийского города Агра приняло решение об
отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа
заболевших коронавирусом.
Было принято решение в ..
Правительство индийского города Агра приняло решение об
отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа
заболевших коронавирусом.
"Было принято решение в общественных интересах не открывать
памятники Агры в настоящее время", – заявляют местные власти.
Открытие достопримечательностей привлечет туристов и может
стать причиной распространения коронавирусной инфекции. В период с 26 июня по
15 июля Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение. По
последним данным, число случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 697
тысяч человек, пишет .