Правительство индийского города Агра приняло решение об отмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числа заболевших коронавирусом. Было принято решение в ..

Правительство индийского города Агра приняло решение оботмене открытия Тадж-Махала и других городских памятников из-за роста числазаболевших коронавирусом."Было принято решение в общественных интересах не открыватьпамятники Агры в настоящее время", – заявляют местные власти.Открытие достопримечательностей привлечет туристов и можетстать причиной распространения коронавирусной инфекции. В период с 26 июня по15 июля Индия приостановила международное пассажирское авиасообщение. Попоследним данным, число случаев заболевания коронавирусом в Индии превысило 697тысяч человек, пишет .