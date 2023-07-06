Чьи работы украсят древний Суздаль? В знаменитой усадьбе Муромцево завершился скульптурный...

Чьи работы украсят древний Суздаль? В знаменитой усадьбе Муромцево завершился скульптурный симпозиум.Сипозиум приурочили к тысячелетию Суздаля. Чьи работы украсят древний город - расскажет Александра Лебедикова.Мягкий, податливый известняк, твердый мрамор и прочнейший гранит. В руках опытных мастеров каменные глыбы обретают самые изысканные формы. На симпозиум в поселок Муромцево приехали девять художников. Рустам Маджидов живет в Таджикистане. Скульптурой занимается уже почти сорок лет. За десять дней здесь успел сделать две работы. Одну из них посвятил муромцевскому техникуму. Материал из которого выполнено изделие - древний камень змеевик.- Рустам Маджидов, скульптор, член Союза художников Таджикистана: "Я думал сначала немножко абстрактно сделаю.Потом думаю надо все-таки как-то направить мысль человека. Немножко похоже на женщину. Природа, мать, флора, зелень вот это все, да."Ольга - из Удмуртии. Чем больше интересовалась скульптурой, тем сильнее влюблялась в этот вид искусства - говорит девушка. На новую работу вдохновил Рождественский собор в Суздале. Это композиция о вере и человеке.Ольга Помысова, скульптор:- Конечно, один в один у меня не получилось. Пришлось что-то переделывать,как-то под композицию уже подстраиваться, что-то вытягивать, какие - то дополнительные арки добавить, чтобы это выгодно смотрелось. Поэтому получился такой собирательный образ храма 13-14 века."По словам руководителя симпозиума Игоря Черноглазова, такие встречи для скульпторов - это возможность пообщаться с коллегами, получить знания и навыки работе с новыми материалами.Игорь Черноглазов,скульптор, руководитель международного скульптурного симпозиума:- Мы собираемся все вместе. Каждый делает, конечно, свою работу,но мы подходим друг к другу, смотрим, какие-то новшества узнаем друг от друга, что-то подсказываем друг другу, какие - то нюансы. Потому что когда ты работаешь, иногда глаз замыливается.Подобные симпозиумы планируется проводить регулярно. Они будут посвящены и большим формам. Ну а эти работы передадут в дар Суздалю, который в следующем году отметит свое тысячелетие.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, Вести-Владимир