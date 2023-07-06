Курсы иностранных валют демонстрируют подобный рост в ходе торгов впервые с марта 2022 года.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.По данным на 07:20 мск, курс доллара рос на 1,29% и торговался на уровне 92,17 рубля К 07:23 мск евро составлял 100,31 рубля (+1,33%).К 07:38 мск, курс доллара немного замедлил рост до 92,16 рубля (+1,27%). В то же время курс евро дорожал до 99,77 рубля (+0,79%), а курс юаня рос на 1,25% и составлял 12,698 рубля.