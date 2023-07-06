Смотрите Вести в 14.30: Владимирское свиноводство встает на ноги.
- Мир после чумы....
Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирское свиноводство встает на ноги.
- Мир после чумы.
Возрождение свиноводческого комплекса после вспышки АЧС и обновление сосудистого центра.
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Чем заманивают медиков в Александровский район? Подробности поездки губернатора.
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О чем мечтают участники СВО на реабилитации? В центре "Ветеран" Киржачского района помогают восстанавливаться раненым бойцам.