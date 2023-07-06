Смотрите Вести в 21.05: Почему после ранения бойцы хотят вернуться в зону СВО. - Гостям здесь не...

Смотрите "Вести" в 21.05: Почему после ранения бойцы хотят вернуться в зону СВО.- Гостям здесь не рады.Почему владимирский предприниматель перекрыл дорогу туристическим автобусам?Обратная тяга.О чем мечтают участники СВО на реабилитации? В центре "Ветеран" Киржачского района помогают восстанавливаться раненым бойцам.Дружественное голосование.И судьба парка Дружба. Каким он должен быть? Биатлонисты советуют, активисты собирают предложения.