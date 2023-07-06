Смотрите Вести в 21.05: Почему после ранения бойцы хотят вернуться в зону СВО.
- Гостям здесь не...
Смотрите "Вести" в 21.05: Почему после ранения бойцы хотят вернуться в зону СВО.
- Гостям здесь не рады.
Почему владимирский предприниматель перекрыл дорогу туристическим автобусам?
Обратная тяга.
О чем мечтают участники СВО на реабилитации? В центре "Ветеран" Киржачского района помогают восстанавливаться раненым бойцам.
Дружественное голосование.
И судьба парка Дружба. Каким он должен быть? Биатлонисты советуют, активисты собирают предложения.