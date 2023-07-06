Столица переходит на экологически чистый транспорт.

Столица переходит на экологически чистый транспорт.Мэр Москвы открыл электробусный парк в районе Митино на северо-западе столицы. Это позволит запустить 23 новых маршрута до конца 2024 года, написал градоначальник в своем ."С его вводом увеличится число электробусов и улучшится транспортная связь СЗАО с другими округами — время ожидания на остановках сократится в среднем на 30%", – уточнил мэр.По его словам, в новом парке созданы все условия для обслуживания и ремонта до 300 машин. Благодаря вводу объекта в городе появилось 550 рабочих мест.Собянин напомнил, что на московских маршрутах действует 1,1 тысячи электробусов. К концу следующего года их количество увеличится до 2400.Через пять лет подвижной состав городского наземного общественного транспорта будет на 2/3 состоять из электробусов, уточнил мэр.В июле 2022 года в столице открылся первый в России электробусный парк "Красная Пахра". Он обслуживает маршруты Троицкого и Новомосковского административных округов.В текущем году откроется электробусный парк в районе Новокосино на востоке Москвы. Для жителей ближайших районов создадут более 200 рабочих мест.