В некоторых проектах за 2 месяца реализовано более 20%.

В некоторых проектах за 2 месяца реализовано более 20%.Аналитики рынка назвали столичные новостройки, в отдельных корпусах которых была зафиксирована лучшая динамика продаж в начале реализации. В некоторых проектах за первые два месяца удалось продать более 20% от всех лотов.Лидером рейтинга стал 30-этажный корпус в составе квартала в районе Покровское-Стрешнево. Реализацией занимается компания Forma, входящая в структуру группы "ПИК" и отвечающая за высокобюджетные проекты застройщика. За первые два месяца было реализовано 98 из 330 квартир, или 30%. В состав ЖК в будущем войдут собственные школа и детсад.Второе место занял – знаковый проект от Сбербанка в Рублево-Архангельском. Здесь за два месяца была продана четверть доступных квартир, или 25 из 100 лотов. Проект реализуется в формате "город в городе". На территории появятся объекты соц. инфраструктуры, офисные здания, прогулочные зоны и т.д.В квартале в Басманном районе продано 26 из 106 квартир, или 24%. За новостройку отвечает Level Group. Треть территории комплекса отдана под озеленение. Своя инфраструктура включает детсад.Из элитных проектов хорошую динамику на старте продемонстрировал от AB Development в Раменках, расположенный на границе с парковой зоной. За первые два месяца продано 6 из 38 квартир, или 16% от всех лотов.