В минувшую среду не стало блестящего артиста, режиссера, талантливого работника культуры. В телеграм-канале театра Вахтангова передали траурную весть – в возрасте 82 лет умер Алексей Кузнецов.

В минувшую среду не стало блестящего артиста, режиссера, талантливого работника культуры. В телеграм-канале театра Вахтангова передали траурную весть – в возрасте 82 лет умер Алексей Кузнецов.5 июня 2023 года ушел из жизни профессионал в области искусства, выдающийся театрал, педагог сценической речи и руководитель творческих работ. Причина смерти пока не разглашается.Российский зритель хорошо помнит Алексея Кузнецова как звезду советского кино. Сайт пишет, что артист сыграл герцога Бекингэма в телефильме "Д`Артаньян и три мушкетера", представил Николая Кирсанова в картине "Отцы и дети". Также он мастерски изобразил таксиста в фильме "Зеленый огонек".В целом, в его фильмографии десятки актерских работ. Алексей Кузнецов исполнил немало театральных ролей, а также ярко проявил себя в режиссерском деле. С 1964 года он служил в театре Вахтангова, откуда и пришла информация о кончине звезды."У нас большое горе", — выразились представители культурного учреждения. Подробную информацию о дате и времени прощальной церемонии намерены объявить позднее.На сайте организации уточняют: весной 2023-го Алексей Кузнецов был удостоен почетного звания "Человек театра".Его жизнь была наполнена трудом, творчеством, бесконечной любовью к театру и к людям.Портал отмечает, что покойный любил заниматься дубляжом, также Алексей Кузнецов записывал аудиокниги. Коллеги выражают соболезнования родным и близким усопшего. Светлая память!