Ушел из жизни депутат Законодательного собрания Владимирской области Сергей Казаков. - Сергей...

Ушел из жизни депутат Законодательного собрания Владимирской области Сергей Казаков.- Сергей Валентинович ушёл до срока, ему было 63 года, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев. - Он долго боролся с тяжёлой болезнью. Держался очень мужественно, не прекращал работать, думать о людях, за которых чувствовал себя в ответе.Все знавшие Сергея Валентиновича, говорят, что он всегда отличался жизненной энергией и оптимизмом. Прошел большой трудовой путь от заводчанина до директора известного издательского дома, отметил председатель ЗС Владимир Киселев. - Свою политическую карьеру начал в комсомоле, потом был избран во Владимирский областной совет народных депутатов, работал в трех созывах Законодательного Собрания.Сергей Казаков многое сделал как председатель некоммерческого партнерства предпринимателей МСБ Владимирской области, президент Федерации плавания Владимирской области и президент клуба ветеранов войны и труда «Надежда».Напомним, что он родился 7 декабря 1959 года в поселке Асерхово Собинского района Владимирской области. В 1979 году окончил Московский техникум транспортного строительства, в 1987 году – Владимирский Политехнический Институт, в 2003 году – Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ.О прощании с Сергеем Валентиновичем Казаковым будет сообщено дополнительно.Фото: ООО «Издательский Дом РКФ «ТОМИКС».