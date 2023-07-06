После тяжелой болезни скончался политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков. Ему было 63 года. Он родился в в поселке Асерхово Собинского района и всю свою жизнь

После тяжелой болезни скончался политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков. Ему было 63 года. Он родился в в поселке Асерхово Собинского района и всю свою жизнь посвятил родному региону. Сергей Казаков был видной фигурой в информационном пространстве Владимира и области. Свою политическую карьеру он начал в комсомоле, потом был избран во Владимирский областной