После тяжелой болезни скончался политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков. Ему было 63 года. Он родился в в поселке Асерхово Собинского района и всю свою жизнь
<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2023-ushel-iz-zhizni-politik-obshhestvennyj-deyatel-deputat-zaksobraniya-oblasti-sergej-kazakov.html" target="_blank">Ушел из жизни политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков</a> - После тяжелой болезни скончался политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков. Ему было 63 года. Он родился в в поселке Асерхово Собинского района и всю свою жизнь
[url=https://33live.ru/novosti/06-07-2023-ushel-iz-zhizni-politik-obshhestvennyj-deyatel-deputat-zaksobraniya-oblasti-sergej-kazakov.html]Ушел из жизни политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков[/url] - После тяжелой болезни скончался политик, общественный деятель, депутат ЗакСобрания области Сергей Казаков. Ему было 63 года. Он родился в в поселке Асерхово Собинского района и всю свою жизнь