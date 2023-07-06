В Александровской слободе открылась выставка, посвященная женщинам прошлых эпох. Это все она -...

В Александровской слободе открылась выставка, посвященная женщинам прошлых эпох."Это все она - женщина из прошлого". Выставка под таким названием открылась в музее-заповеднике "Александровская слобода". Новый проект продолжает цикл выставок к юбилею города и кремля, и знакомит с собирательным образом женщины рубежа 19-20 столетий.Два выставочных пространства, сотни экспонатов. Первый зал - мещанский дом уездного Александрова. С устойчивым патриархальным укладом жизни. Флаконы из богемского стекла, изысканная парфюмерия, колокольчик-сонетка - неотъемлемые детали дамского будуара. Утреннее домашнее платье, платье дневное для повседневной носки, визитный наряд - даже в будни женщина того времени не могла позволить себе небрежность. В свободное от воспитания детей время женщины плели кружево и вышивали лентами. Для чего приобретали специальные столики. Промышленная революция в корне изменила эту жизнь. Представительницы передовой интеллигенции начали осваивать сферы, ранее считавшиеся исключительно мужскими.(Анастасия Листопад ТИТР: заведующая научно-экспозиционным и выставочным отделами музея-заповедника "Александровская слобода"))((Вторая половина 19 века ... а также реализовывать себя в творчестве.))