В штабе общественной поддержки Единой России состоялось первое заседание Экспертного совета.
Он...
В штабе общественной поддержки "Единой России" состоялось первое заседание Экспертного совета.
Он занимается формированием "Программы развития Владимирской области".
С инициативой выступил Александр Авдеев. Авторами должны стать сами жители региона. Сбор предложений идет уже три месяца. На сайте Программы можно и выдвинуть свою идею, и проголосовать за проекты других участников. Задача Экспертного совета проанализировать и дать оценку предложениям, определить важные и актуальные.
Александр Захаров председатель комитета по бюджетной и налоговой политике совета народных депутатов г. Владимира:
- На сегодняшнее утро было внесено 399 проектов я сегодня внес 400 это по набережной города Владимира. В целом люди активно подключаются но и как я сказал есть куда расти. Основные посылы то что люди хотят и основные идеи, которые они вносят, касаются в основном городской среды это общественные пространства, зоны комфорта благоустройства и так дале.