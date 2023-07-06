В штабе общественной поддержки Единой России состоялось первое заседание Экспертного совета. Он...

В штабе общественной поддержки "Единой России" состоялось первое заседание Экспертного совета.Он занимается формированием "Программы развития Владимирской области".С инициативой выступил Александр Авдеев. Авторами должны стать сами жители региона. Сбор предложений идет уже три месяца. На сайте Программы можно и выдвинуть свою идею, и проголосовать за проекты других участников. Задача Экспертного совета проанализировать и дать оценку предложениям, определить важные и актуальные.Александр Захаров председатель комитета по бюджетной и налоговой политике совета народных депутатов г. Владимира:- На сегодняшнее утро было внесено 399 проектов я сегодня внес 400 это по набережной города Владимира. В целом люди активно подключаются но и как я сказал есть куда расти. Основные посылы то что люди хотят и основные идеи, которые они вносят, касаются в основном городской среды это общественные пространства, зоны комфорта благоустройства и так дале.