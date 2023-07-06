Глава города Дмитрий Наумов рассказал о завершении работ по асфальтированию автомагистрали.

Во Владимире за 45 млн рублей отремонтировали улицу Вокзальную. Глава города Дмитрий Наумов рассказал о завершении работ по асфальтированию автомагистрали.«Покрытие готово к эксплуатации, уже нанесена разметка. Осталось закончить работы по благоустройству заездов и тротуаров», - пояснил градоначальник.Пешеходные дорожки выкладываются плиткой. Подрядчик восстановил три подъездных пути к городским учреждениям, в том числе к зданию почтамта.