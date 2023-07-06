Во Владимирской области осудили сотрудника руководящего состава исправительной колонии №6 за...

Во Владимирской области осудили сотрудника руководящего состава исправительной колонии №6 за взятку.Ковровский городской суд удовлетворил требования прокурора по взысканию с осужденного, ранее являвшегося должностным лицом «Исправительной колонии № 6» УФСИН России по Владимирской области, денежных средств, полученных им в качестве взятки.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее приговором Ковровского городского суда бывший сотрудник исправительного учреждения признан уже был признан виновным.Установлено, что осужденный, занимавший указанную должность, с января 2017 года по октябрь 2019 помогал проносить на территорию колонии запрещенные продукты и лекарства.Мужчина передавал все это отбывающему заключение, получая различные суммы в качестве взятки.Уточняется, что бывший начальник отдела безопасности ФКУ ИК-6 получил таким образом более 120 000 рублей.Ковровский городским судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. А также ему назначен штраф в размере пятикратной суммы взятки, то есть 605 000 рублей.Осужденного лишили права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти (а также с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных органах правоохранительной службы) на 2 года.Фото: pxfuel.com