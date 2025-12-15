Ковровчанку могут посадить на 18 лет за жестокое убийство своего годовалого сына. Напомним, в октябре прошлого года в Коврове на Восточной улице возле одного из домов местные жители

Ковровчанку могут посадить на 18 лет за жестокое убийство своего годовалого сына. Напомним, в октябре прошлого года в Коврове на Восточной улице возле одного из домов местные жители обнаружили коробку с мертвым ребенком внутри. На место приехали криминалисты и оперативно-следственная группа, на тот момент 19-летнюю мать ребенка сразу задержали. По информации прокуратуры области, девушка изначально