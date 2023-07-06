Об этом рассказала министр соцзащиты населения Любовь Кукушкина.

Во Владимирской области расширена господдержка бойцов СВО и их семей. Об этом рассказала министр соцзащиты населения Любовь Кукушкина.На разовую выплату в 100 тысяч рублей теперь могут рассчитывать срочники, решившие заключить контракт, чтобы отправиться в зону СВО, а также те бойцы, которые подписали контракт в 33-ем регионе, но не прописаны здесь.«Выплата производится в беззаявительном порядке на основании списков, поступивших из военкомата», – отметила госслужащая.Теперь на действующие меры поддержки могут рассчитывать родные военнослужащих, получивших инвалидность или погибших во время боевых действий. Для семей введены следующие льготы: бесплатное питание детей в школах, освобождение от платы за детский сад, дополнительное образование, психологическая и юридическая помощь.Также для реабилитации военных в регионе открыты два центра, каждый на 20 человек. Отделы соцзащиты сформировали списки солдат бойцов, которые хотели бы пройти курс реабилитации. Несколько мужчин уже находятся в учреждениях, где они проведут две недели. Для военнослужащих предусмотрены одно- и двухместные комнаты.Для каждого составляется индивидуальный план. Власти обеспечат питание и проживание, физиотерапию, водо-, грязе-, парафинолечение, лечебную и адаптивную физкультуру, массаж, фитотерапию. Будет оказываться психологическая поддержка и помощь юристов.Уже 19 семей участников спецоперации получили сертификаты на семейный отдых, которые можно потратить на поездки на российские курорты. Путёвками в загородные лагеря обеспечены 30 детей бойцов СВО.