Во Владимирской области житель Судогды пойдёт под суд за поджёг и убийство. Как сообщает...

Во Владимирской области житель Судогды пойдёт под суд за поджёг и убийство.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, всё началось ещё ночью с 5 на 6 июля прошлого года.Обвиняемый житель Судогды (ранее судимый), поссорившись с приятелем, пришел к его магазину «МаслоОпт», проник в подсобное помещение, взял канистры с жидкостью для заправки газонокосилок (и со спиртом), а потом поджёг здание.С места преступления мужчина скрылся. А потерпевшему был причинён ущерб на сумму более полумиллиона рублей.На следующий день — 7 июля 2022 года мужчина и его уже другой друг отдыхали на берегу водоема «Галанинские ямы», расположенном недалеко от Судогды.В какой-то момент произошла ссора с отдыхавшей там же компанией. Обвиняемый достал из одежды складной нож и нанес удар в грудь потерпевшего. Мужчина скончался (в тот же день) в ГБУЗ ВО «Судогодская ЦРБ имени Поспелова».В данный момент уголовное дело направлено в Судогодский районный суд для рассмотрения по существу.Житель Судогды обвиняется в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества «путем поджога с причинением значительного ущерба».Фото: pxfuel.com