Главной темой на заседании совета законодателей ЦФО в Муроме стала поддержка семей с...

Главной темой на заседании совета законодателей ЦФО в Муроме стала поддержка семей с детьмиПриоритетным вектором социальной политики в стране остается поддержка многодетных семей. Об этом заявили участники заседания совета законодателей ЦФО, который прошел в Муроме. Владимирскую область представляла спикер облпарламента Ольга Хохлова. Слово - Александру СыпченкоДемография и поддержка семей с детьми. Эта тема - в преддверии Дня семьи, любви и верности - стала главной на заседании совета законодателей ЦФО в Муроме. На заседании представили и результаты мониторинга реализации Указа Президента о проведении в России Года семьи.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- Изучая этот мониторинг, мы увидели и свое лицо, Владимирскую область, по сравнению с другими регионами, и увидели очень интересные законодательные инициативы, которые уже реализуются на территории наших соседей.Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова рассказала о наиболее значимых законах, принятых депутатами. Это и новые меры поддержки, которые коснутся многодетных семей с доходом, не превышающим полтора прожиточных минимума. Это и право всех членов многодетных семей на бесплатное посещение один раз в месяц государственных и муниципальных кинотеатров, театров, музеев, выставок.Вкладом в здоровье подрастающего поколения стали законы о запрете веселящего газа и алкоэнергетиков. Эти вопросы остаются главным вектором социальной политики, - отметили участники встречи.Марина Дмитриева, председатель Ивановской областной думы:- Улучшение жилищных условий, в том числе - бытовых. Это газификация, это помощь в оказании услуг дошкольного образования, что очень важно сейчас для многодетных семей.Отдельно законодатели говорили о помощи участникам СВО и членам их семей. С начала года во Владимирской области действует бесплатная программа по адаптации жилья инвалидов-ветеранов боевых действий. В ближайшее время меры поддержки расширятся во всех регионах.Также законодатели рассмотрели вопрос о Совете молодежных парламентов Центрального федерального округа.Владимир Сериков, председатель Липецкого областного Совета депутатов:- Есть безусловная потребность в систематизации их деятельности, чтобы те проекты, которые они ведут, масштабировать, как минимум, на окружной уровень, а лучше - на федеральный.Татьяна Некрасова, председатель Московского областного молодежного парламента:- Главная задача - это представление интересов молодежи в органах законодательной власти, чтобы молодежь была услышана, и ее вопросы были решены.По итогам встречи решено создать рабочую группу "Совет молодежных парламентов Центрального федерального округа" при Совете законодателей ЦФО.Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поблагодарил всех участников заседания за совместную работу и помощь в проведении совета законодателей ЦФО.Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:- Коллеги поддержали наше предложение, и сегодня создана ассоциация молодежных парламентов ЦФО, которая начинает свою работу.Первое заседание Совета молодежных парламентов ЦФО пройдет уже в августе. В Совет войдут и представители нашего региона.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв. «Вести-Владимир».