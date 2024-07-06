Как справляются с июльским зноем владимирцы? Аномальная жара в регионе понемногу отступает....

Как справляются с июльским зноем владимирцы?Аномальная жара в регионе понемногу отступает. Пиковые температуры пришлись на эту неделю. Как справлялись с июльским зноем владимирцы? Расскажет Никита Тарбеев.- Обычно есть еще клубника с виноградом, но ее должны только завезти скоро…Полдень, а холодильник с напитками уже практически пуст. Мороженое уже тоже подразобрали. Софья Морозова, она устроилась продавцом в парк на лето, рассказывает: в субботу пришлось закрыться досрочно.Софья Морозова, продавец мороженого:- Поток был часов с пяти вечера, и я даже закрыться не могла, потому что было очень много людей! У меня почти весь холодильник разобрали - что с напитками, что с мороженым. На следующий день начальникам пришлось привозить всё мороженое сразу, весь ассортимент.В будни в центральном парке не так многолюдно. В основном здесь мамы с детьми - пришли охладиться у фонтана.Екатерина Коболева, жительница г.Владимира:- Здесь хотя бы тенёчек, хоть какой-то, и полегче жара переносится, чем на открытом пространстве. На любой детской площадке сейчас просто кипяток!Третьего июля в регионе был побит предыдущий температурный рекорд 1957-го. В год запуска первого искусственного спутника земли температура в этот день поднялась до тридцати одного градуса.В 2024-м на термометре третьего июля было 32 с половиной. В такие дни лучше остаться дома, считают владимирцы. Хотя не все...Екатерина Канаева, жительница г.Владимира:- Не выхожу из дома, когда самое пекло. Вот сейчас погуляем с ребенком и пойдем домой.Ирина Пленкина:- Сижу больше дома, работаю и пью воду.Сергей Воробьёв, житель г. Владимира:- Как вы спасаетесь от жары?- А я люблю жару. Для меня это не проблема. Мне - чем жарче, тем лучше. Холод я плохо переношу, а жару очень хорошо.Врачи рекомендуют в жару как можно больше пить, это не относится к алкоголю, избегать физических, а желательно и умственных нагрузок, и быть готовым к тепловому удару- то есть знать, что делать в таком случае.Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач-терапевт городской клинической больницы №5:- Как только вы почувствовали... «Ой подождите, пот течет...» Вот для такой категории пациентов (и не только) рекомендации. Как только вы почувствовали малейшее недомогание на улице находясь, или даже в помещении вы перегрелись, надо присесть, остановить вид деятельности, если есть возможность, прилечь.По прогнозу владимирских синоптиков, небольшое похолодание ожидается в эти выходные, в западной части области холодный фронт, возможно принесёт с собой град, ветер, смерч. В областном центре погода изменится уже ночью, поэтому должно обойтись без катаклизмов.Владимир Малороссиянцев начальник Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:- По Владимиру именно в ночь с пятницы на субботу мы ожидаем прохождение холодного фронта, температура понизится - до десяти градусов. И в субботу мы ожидаем температуру дневную 23 градуса, а ночную с субботы на воскресенье всего тринадцать градусов.А вот в понедельник жара опять вернётся - не такая сильная как на этой неделе, но вновь вплоть до тридцати.Никита Тарбеев, Андрей Синягин, Александр Сыпченко, «Вести - Владимир».