Картина жертвы: как банковские сотрудники смогут обезопасить владимирцев от...

"Картина жертвы": как банковские сотрудники смогут обезопасить владимирцев от мошенников?Сотрудникам владимирских отделений банков покажут "картину жертвы", с которой они будут сличать клиентов, приходящих оформлять кредиты или снимать сбережения. Тему борьбы с дистанционными мошенниками обсудили на заседании Общественного Совета при региональном УМВД.В ситуации, когда человека взяли "на телефонный крючок" злоумышленники, банковские служащие едва ли не единственные, кто может вовремя распознать и остановить преступную схему. Взаимодействие с ними дает положительный эффект, - говорят в полиции.С начала года только в областном центре правоохранителям и менеджерам банков удалось предотвратить полсотни преступлений. Потенциальных жертв, уже стоящих у банкоматов, убеждали не переводить деньги мошенникам.Но общая тенденция выглядит печально...Треть всех преступлений, которые совершаются в регионе - это интернет-кражи и дистанционные мошенничества.- Знаете, у нас был вкладчик приходил. Он два часа нам рассказывал, как он покупает монеты на те деньги, которые он снимает. Это история была настолько...что вот он нумизмат. Он про это два часа нам рассказывал. Смутили реквизиты, куда он эти деньги отправляет. Когда с сыном уже связались, он уже сказал, "нет, отец никакой не нумизмат, ничего подобного!".